Auf dem Weg zum 3:4: Stenums Maximilian Klatte tritt zum Elfmeter an. GVO-Torwart Gunnar Wellhausen parierte zunächst, der Nachschuss saß dann aber.

Jan von Holt

Oldenburg. Zur Halbzeit schien das Bezirksliga-Auftaktspiel des VfL Stenum beim GVO Oldenburg bereits gelaufen. Trotz starker Moral in Hälfte zwei stand das Team von Trainer Thomas Baake am Ende mit leeren Händen da.

Zur Halbzeit schien schon alles klar. Mit 1:4 aus Sicht des VfL Stenum ging es in die Kabinen. Dass es am Freitag hinten raus dann doch noch mal richtig eng und hektisch werden würde, lag an der guten Moral, die der Fußball-Bezirksligist a