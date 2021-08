Das Delmenhorster Stadion an der Düsternortstraße bleibt am Samstag leer. Beim FC Oberneuland gab es einen Corona-Fall, das Auftaktspiel des SV Atlas fällt aus.

Rolf Tobis

Delmenhorst.

Der SV Atlas Delmenhorst wird am Samstag nicht in die Fußball-Regionalliga Nord starten. Das Auftaktspiel gegen den FC Oberneuland wurde am Freitagnachmittag abgesagt, weil es zu beim Bremer Stadtteilclub zu einem Corona-Fall gekommen ist.