Greift mit seinem Team nun in der 1. Kreisklasse wieder an: Kevin Lersch (links), Mannschaftskapitän des TuS Hasbergen (Archivfoto).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Fußball-Kreisliga ist dem TuS Hasbergen ein vielversprechender Saisonauftakt gelungen – und die nächste schwere Aufgabe wartet bereits. Die kann allerdings mit drei neuen Spielern angegangen werden.

Wir ziehen sie ab – was die Funktionäre des TuS Hasbergen nach der coronabedingt abgebrochenen Saison in der Fußball-Kreisliga 2020/21 für die eigene Mannschaft entschieden, soll nun beim Neustart in der 1. Kreisklasse möglichst auf di