SV Atlas arbeitet bei Generalprobe gegen Altona 93 am Feintuning

Der letzte Härtetest steht bevor: Der SV Atlas Delmenhorst um Marek Janssen (links, im Testspiel gegen Germania Egestorf-Langreder) trifft am Samstag um 15 Uhr im letzten Freundschaftsspiel vor dem Saisonstart auf Altona 93.

Rolf Tobis

Delmenhorst. An diesem Samstag steht das letzte Testspiel für Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst auf dem Programm, bevor es eine Woche später in der Liga losgeht. So langsam geht es ans Eingemachte.

Der Countdown läuft, nur noch knapp eine Woche bis zum Saisonauftakt in der Fußball-Regionalliga Nord. Bevor der SV Atlas Delmenhorst am Samstag, 14. August um 16 Uhr zum Start den FC Oberneuland erwartet, steht an diesem Samstag (7. August