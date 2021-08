In den Regionalligen Süd und Nordost läuft der Punktspielbetrieb

Hatte schon viel Grund zum Jubeln: der FC Bayern München II. Das Team trat in der Saison 2021/22 der Regionalliga-Bayern bisher fünfmal an – und feierte fünf Siege.

imago images/Beautiful Sports

Delmenhorst. Die Mannschaften im Nordosten und in Bayern blicken auf erste Spieltage zurück. In der zweigeteilten Regionalliga Nord, der auch der SV Atlas Delmenhorst angehört, beginnt die Saison 2021/22 am nächsten Wochenende.

Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst, Mitglied der Gruppe Süd der zweigeteilten Regionalliga Nord, starten am Samstag, 14. August, 16 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den Nachbarn FC Oberneuland in die Saison 2021/22. Im Eröffnungsspiel ste