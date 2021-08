Sven Apostel (2. von links), Trainer des SV Tur Abdin,Delmenhorst und seine Mannschaft empfangen im Bezirkspokal BW Bümmerstede.

Rolf Tobis

Delmenhorst. An diesem Freitag werden zwei Bezirkspokalspiele ausgetragen: Der SV Tur Abdin Delmenhorst erwartet BW Bümmerstede, der FC Hude empfängt den VfL Stenum.

An diesem Freitag finden zwei Spiele des Pokalwettbewerbs 2021/22 auf Bezirksebene statt, in denen Mannschaften aus dem Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst antreten. Im Stadion an der Düsternortstraße treffen ab 19 Uhr der SV Tur Abdin und BW