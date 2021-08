Die DTC-Herren 70 um Thomas Linkenbach bestreiten ihr Aufstiegsspiel zur Nordliga am 14. September beim TC Bienenbüttel.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Delmenhorster TC blickt auf eine Tennis-Sommersaison 2021 mit vielen Höhen, aber auch personellen Problemen zurück. Das Herren-50-Team hat den Aufstieg sicher, die Herren-70-Mannschaft kämpft um den Sprung in die Nordliga.

Die Verantwortlichen des Delmenhorster Tennis-Clubs (DTC) hoffen, dass sie am Ende der Sommersaison 2021 zwei Aufsteiger melden können. Die Herren 50 sind bereits am Ziel, sie meisterten den Sprung von der Bezirksklasse in die Bezirksliga.