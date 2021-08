Freitagabend geht's los: Die Kreisliga-Fußballer des KSV Hicretspor Delmenhorst (dunkle Trikots) um Onur Erol und Ali Kanli (rechts) gastieren zum Saisonauftakt beim TV Falkenburg. Hier eine Szene aus der 1. Runde des Kreispokals, in dem sich der KSV mit 3:1 bei der SG Bookhorn durchsetzte.

Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis. Die Fußball-Kreisligisten aus dem Berichtsgebiet sind unglücklich mit dem frühen Saisonstart am Freitag. Viele haben mit etlichen Ausfällen zu kämpfen und noch so einige Fragezeichen – jedoch nicht bei den Meistertipps.

Zehn Monate ist es jetzt her, dass in der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst das letzte Mal gegen den Ball getreten wurde. Die letzten Spiele fanden am 4. Oktober 2020 statt, nach fünf Spieltagen in Gruppe A und drei Duellen in Gr