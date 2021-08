Belegen nach zwei von drei Teildisziplinen im Vielseitigkeitswettbewerb der Olympischen Spiele in Tokio in der Einzelwertung den 32. Rang: Sandra Auffarth und Viamant du Matz. Sie verzeichneten am Sonntag auf der Geländestrecke einen Vorbeiläufer.

imago images/Stefan Lafrentz

Ganderkesee/Tokio. Das deutsche Vielseitigkeits-Team, zu dem auch die Ganderkeseerin Sandra Auffarth gehört, hat am Sonntag nach dem Geländeritt bei den Olympischen Spielen in Tokio Protest eingelegt. Grund ist demnach das Auslösen eines Sicherheitssystems beim Ritt von Michael Jung aus Horb mit Chipmunk.

Der Vielseitigkeitswettbewerb der Olympischen Spiele in Tokio verläuft für Sandra Auffarth weiterhin nicht perfekt. Die 34-jährige Bergedorferin, die für den RV Ganderkesee startet, fing sich am frühen Sonntagmorgen in der zweiten Teildiszi