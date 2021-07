Ist wieder zum Mannschaftskapitän des Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst gewählt worden: Nick Köster (Zweiter von rechts).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der alte Kapitän ist auch der neue: Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben am Samstag Nick Köster zu ihrem Mannschaftsführer gewählt. Sie bestreiten am Sonntag im Stadion ein Testspiel.

Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst kehren in ihr „Wohnzimmer“ zurück: An diesem Sonntag, 15 Uhr, treten sie zum ersten Mal in der Saison 2021/22 im Stadion an der Düsternortstraße an. Ab 15 Uhr treffen sie in einer Vorberei