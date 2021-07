Weisen nach der Dressur 34,1 Minuspunkte auf: Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth und Viamant du Matz.

imago images/Stefan Lafrentz

Delmenhorst/Tokio. Die Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth weist nach ihrer Dressur mit Viamant du Matz bei den Olympischen Spielen in Tokio 34,1 Minuspunkte auf. Mit dem deutschen Team belegt sie, nachdem zwei von drei Paaren gestartet waren, Rang fünf.

Der Blick ging schnell nach vorn. „Am Ende ist das jetzt abgehakt für mich“, sagte Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth am Freitag in Tokio nach der Analyse der Dressur, mit der sie mit dem Wallach Viamant du Matz in die Olympischen Spi