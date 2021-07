Der VfL Wildeshausen verzichtet zugunsten eines von der Flutkatastrophe betroffenen Vereins aus dem Rheinland auf seinen Anteil an den Einnahmen aus dem Fußball-Bezirkspokalspiel bei Frisia Goldenstedt am Sonntag.

Daniel Niebuhr

Wildeshausen. Frisia Goldenstedt und der VfL Wildeshausen verzichten auf die Einnahmen aus ihrem Bezirkspokal-Derby – das Geld geht an einen vom Hochwasser schwer getroffenen Club aus dem Rhienland.

Fußball-Landesligist VfL Wildeshausen tritt in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals am Sonntag beim Nachbarn Frisia Goldenstedt an – nun gibt es einen Grund mehr, sich das Derby vor Ort anzuschauen. Die Goldenstedter Fußball-Abte