Setzte in Oldenburg zwei neue persönliche Bestmarken über 100 Meter und im Weitsprung: Johanna Struthoff von der LGG Ganderkesee.

Rolf Tobis

Oldenburg/Lingen. Nachwuchs- und Seniorenleichtathleten aus Ganderkesee haben bei Sportfesten in Lingen und Oldenburg einige Spitzenplätze erkämpft. Darüber hinaus richtete die LGGG ihre Schüler-Vereinsmeisterschaft im Dreikampf aus.

Die Sportler der LGG Ganderkesee waren mal wieder bei diversen Sportfesten am Start, und mal wieder waren sie erfolgreich. Beim Seniorensporfest in Lingen trat Anke Iben in der Gruppe W60 in vier Disziplinen an und holte in dreien davon den