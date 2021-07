Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee geht entspannt in Olympia-Wettkampf

Sandra Auffarth und Viamant du Matz stehen in Tokio in den Startlöchern.

imago images/Stefan Lafrentz

Tokio/Bergedorf. Die Bergedorfer Reiterin Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee will ihre Medaillensammlung bei den Olympischen Spielen in Tokio erweitern. Die Vielseitigkeit beginnt am Freitag.

Drei Olympiamedaillen im Schrank machen offenbar gelassen, Sandra Auffarth jedenfalls ist Nervosität vor ihren dritten Olympischen Spielen gerade zumindest aus der Ferne nicht anzumerken. Am Montag hielt die Reiterin des RV Ganderkesee, die