Trotz der Einschränkungen war die Hauptribüne beim Großen Preis des Oldenburger Landesturniers 2021 gut gefüllt.

Nico Nadig

Rastede. Die 72. Auflage des Landesturniers des Reiterverbands Oldenburg war in vielerlei Hinsicht anders. Die Faszination scheint aber ungebrochen zu sein.

Corona-Testzentrum am Eingang, Maskenpflicht und Zuschauerbegrenzung – die 72. Auflage des Oldenburger Landesturniers in Rastede wird als eine außergewöhnliche, aber eben auch als eine erfolgreiche in die Geschichtsbücher eingehen. "Da