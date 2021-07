Marek Janssen (Mitte) und Mattia Trianni (rechts) gewannen mit dem SV Atlas Delmenhorst klar gegen den Bremer SV.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Fußball-Regionalligist holt sich in den Testspielen gegen den Bremer SV und den VfL Oldenburg Sicherheit. Weitere Transfers könnte es dennoch geben.

Auf der Anlage des Delmenhorster TB ist am Samstag kein Späher des FC Bayern München gesichtet worden, dabei hätte sich die Anreise durchaus gelohnt. Der deutsche Rekordmeister trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals am 6. August im Weser