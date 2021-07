Vier aus dem Leichtathletik-Nachwuchs des Delmenhorster TV in Stuhr: (von links) Nick Weiß, Collin Krause, Mick Hoffschläger und Martha Lemke.

Richard Schmid

Stuhr-Moordeich. Bei Sportfest des LC Hansa Stuhr freuen sich einige Nachwuchs-Leichtathleten des Delmenhorster TV über ein gelungenes Wettkampf-Debüt.

Unter dem Motto „Ab in die Ferien“ hat der LC Hansa Stuhr am letzten Schultag ein kleines Abendsportfest in Stuhr-Moordeich veranstaltet. Gut 80 Athletinnen und Athleten nutzten die Gelegenheit, sich vor der Sommerpause, in der deutlich wen