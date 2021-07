Delmenhorster Bezirksliga-Quartett bleibt am ersten Spieltag unter sich

Am 24. September 2020 behauptete sich der SV Tur Abdin (blaue Trikots) beim TuS Heidkrug mit 1:0. Am 13. August treffen diese beiden Delmenhorster Teams erneut am Bürgerkampweg aufeinander.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga 2021/22 erwartet der TuS Heidkrug den SV Tur Abdin und der SV Baris den SV Atlas II. Der VfL Stenum eröffnet die Saison.

Der erste Spieltag der Saison 2021/22 in der Bezirksliga 2, Staffel B, beschert den Fußballfreunden zwei Delmenhorster Derbys: Am Freitag, 13. August, 20 Uhr, empfängt der TuS Heidkrug den SV Tur Abdin. Am Sonntag, 15. August, 14 Uhr, erwa