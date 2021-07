Der Fußball-Regionalligist empfängt die DFB-Pokal-Teilnehmer VfL Oldenburg und Bremer SV zu Testspielen auf der Anlage des Delmenhorster TB.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst erwartet den VfL Oldenburg und den Bremer SV zu Testspielen. Die Partie gegen den BSV ist auf die DTB-Anlage verlegt worden.

Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst setzen ihre Serie von Testspielen in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 fort. An diesem Freitag, 19 Uhr, treffen sie auf der Anlage des Delmenhorster TB (Am Kleinen Meer) auf das Ober