Starten am 30. Juli mit der Dressur in den Olympischen Vielseitigkeitswettbewerb in Tokio: Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) und Viamant du Matz (hier während der DM 2021 in Luhmühlen).

Lars Pingel

Ganderkesee. Sandra Auffarth, Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee, und der Wallach Viamant du Matz sind nach Tokio geflogen. Dort beginnt für sie am 29. Juli der Olympische Wettbewerb.

Sandra Auffarth ist an diesem Montag nach Tokio geflogen. Die Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee gehört zum deutschen Team, für das am Donnerstag, 29. Juli, um 2.30 Uhr deutscher Zeit – in der japanischen Hauptstadt ist es 9.30