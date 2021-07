Die Fußballteams im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst stecken mitten in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 (Symbolfoto).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Teambuilding spielt während der Vorbereitung auf die Fußball-Saison 2021/22 bei vielen Mannschaften eine wichtige Rolle. Arend Arends, Trainer des Fußball-Kreisligisten TV Jahn Delmenhorst, gehört zu den Befürwortern.

Der Beginn der Fußball-Saison 2021/22 rückt immer näher. So sollen im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst und im Bezirk Weser-Ems die Senioren am 31. Juli und 1. August die ersten Pflichtspiele in Pokalwettbewerben austragen, eine Woche später