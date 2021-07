Auf der Anlage des TC Blau-Weiß Delmenhorst fallen an diesem Wochenende wichtige Entscheidungen.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Herren 50 des Tennis-Clubs Blau-Weiß treten auf ihrer Anlage an der Lethestraße gegen den Bremerhavener TV an und wollen den Gast vom ersten Rang verdrängen. Am Wochenende fallen einige wichtige Entscheidungen.

In vielen Tennisligen neigt sich die Sommer-Punktspielrunde 2021 dem Ende entgegen. Auch Mannschaften aus Delmenhorst und Hude bestreiten am Wochenende ihre letzten Spiele, in denen es noch um wichtige Entscheidungen geht. Andere Teams habe