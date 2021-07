HSG Delmenhorst plant einige Testspiele in der Stadionhalle

Werden sich in der Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2021/22 fünfmal in der Stadionhalle präsentieren: die Handballer der HSG Delmenhorst um Jörn Janßen (Mitte).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst testen ihre Form während der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 einige Male in der Stadionhalle. Höhepunkt ist der „Toyota-Engelbart-Cup“ im September.

Die Fans der Handballer der HSG Delmenhorst erhalten vor dem Start der Oberliga-Saison 2021/22 einige Gelegenheiten, die Mannschaft in gewohnter Umgebung unter die Lupe zu nehmen. Sie bestreitet gleich vier Testpartien in Serie in der Halle