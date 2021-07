Fynn-Morris Giebert vom Delmenhorster TV gehört zum Rollstuhlhandball-Team "Delme Panthers an Friends".

Rolf Tobis

Delmenhorst. Unter dem Namen „Delme Panthers and Friends“ ist die Rollstuhlhandball-Abteilung des Delmenhorster TV für die erste Deutsch-Holländische Meisterschaft gemeldet. Mitspieler werden aber weiter gesucht.

So ganz genau weiß Andreas Giebert immer noch nicht, was ihn in zwei Monaten eigentlich erwartet – und ob ihn überhaupt etwas erwartet. Aber immerhin weiß er Folgendes: Er möchte es nicht verpassen. Am 11. September, einem Samstag, wird in