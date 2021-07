Jörg Rademacher, Trainer der Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst, startet mit seiner Mannschaft mit einem Auswärtsspiel in die Saison 2021/22.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Handball-Verband Niedersachsen hat die Spielpläne für die Saison 2021/22 veröffentlicht. So starten die Oberliga-, Verbandsliga-, Landesliga- und Landesklasseteams der HSG Delmenhorst, der HSG Hude/Falkenburg, des TV Neerstedt, der TS Hoykenkamp und der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg.

Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst starten am dritten September-Wochenende beim TuS Rotenburg in die Saison 2021/22 und in der Oberliga der Frauen treffen am Samstag, 18. September, 17 Uhr, der TV Neerstedt und die HSG Hude/Falkenb