Neuzugang Efkan Erdogan (gelbes Trikot) von Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst schoss den Ball im Testspiel beim VfL WIldeshausen per Fallrückzieher zum 2:0 ins Netz.

Rolf Tobis

Wildeshausen. Gute Kulisse, gutes Spiel: Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst gewinnt souverän beim Landesligisten VfL Wildeshausen.

Der SV Atlas Delmenhorst macht in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 weiter einen starken Eindruck und hat sich auch am Mittwochabend keine Blöße gegeben. Nach dem mühelosen Turniersieg in Heidkrug am vergangenen Wochenende gewann der