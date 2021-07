Gastredner: Holger Fischer aus dem Vorstand des Stadtsportbundes Delmenhorst spricht auf der Jahreshauptversammlung des Delmenhorster Tennis-Clubs zu den Vereinsmitgliedern.

Marian Richter

Delmenhorst. Siegfried Gürntke steht nach den Wahlen während der Jahreshauptversammlung weiterhin an der Spitze des Vereins. Die an der Straße Am Friesenpark gelegene Halle soll einen neuen Namen erhalten.

Der Delmenhorster Tennis-Club (DTC) befindet sich weiterhin auf Erfolgskurs. Das ist eine Erkenntnis der 48. Jahreshauptversammlung, zu der die Verantwortlichen die Mitglieder in die Halle Am Friesenpark eingeladen hatten. Rund 30 Personen