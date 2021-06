Delmenhorst/Landkreis. Starke Regenfälle und Gewitter sorgten vor dem EM-Achtelfinale zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und England für Abkühlung in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg. Trotzdem verfolgten einige Fans die Partie auf der Delmenhorster Sommerwiese, im Open-Air-Garten bei Schierenbeck und in der Gastronomie Menkens in Hoykenkamp. Hier gibt es Bilder.

So schlecht wie das Wetter in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg, so bitter war das Ergebnis in London. Immerhin, nach dem Anpfiff des EM-Achtelfinals im Wembley-Stadion blieb es in der davon rund 620 Kilometer (Luftlinie) entfernten Stadt und den Kommunen umzu weitgehend trocken. Starke Regenfälle und Gewitter hatten dort in den Stunden vor dem letzten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft für einige überflutete Straßen und eine deutliche Abkühlung gesorgt. Viele Fußball-Fans ließen sich am Dienstag trotzdem nicht davon abhalten, die Partie gemeinsam anzuschauen. Sie verfolgten die 0:2 (0:0)-Niederlage der DFB-Auswahl gegen England bei den Public Viewings, unter anderem auf der Delmenhorster Sommerwiese, im Open-Air-Garten bei Schierenbeck und bei der Gastronomie Menkens in Hoykenkamp. Den ganz großen Andrang gab es natürlich nicht. Das EM-Aus und das Ende der Ära des Bundestrainers Joachim Löw wurden gefasst aufgenommen.

100 Fans auf der Sommerwiese

Auf der Sommerwiese am Rand der Delmenhorster Fußgängerzone trafen sich rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer. Nur wenige hatten sich mit Fanutensilien ausgestattet, einige trugen Nationaltrikots, andere hatten sich Deutschlandfahnen umgehangen. Die Stimmung war trotz der trüben Witterung und des eher mäßigen Spielniveaus gut. Die großen Emotionen blieben allerdings aus. Der Führungstreffer der Gastgeber durch Raheem Sterling in der 75. Minute wurde enttäuscht, aber zurückhaltend zur Kenntnis genommen – anders als die vergebene Ausgleichschance von Thomas Müller (81.). Kurzzeitig keimte Hoffnung auf, die Harry Kane vier Minuten vor Schluss mit dem zweiten Tor der Engländer zerstörte. Ein Teil der Fans feierte nach dem Schlusspfiff Löw, dessen größter Erfolg der Gewinn des Weltmeistertitels 2014 war, mit Sprechchören. „Ein bisschen schade“, sagte der Delmenhorster Rafael Schwieca: „Wir waren besser, fand ich, haben uns aber leider zu wenig Chancen herausgespielt. Und Müller muss den einfach machen.“ Natascha Reinker, ebenfalls aus Delmenhorst, sagte nach dem Schlusspfiff: „Deutschland hat zwar alles gegeben, aber England war trotzdem besser.“ Für sie war es ein verdientes Ausscheiden der Deutschen. Und sie trauere dem scheidenden Joachim Löw im Gegensatz zu anderen nicht hinterher, erklärte sie.

In den Open-Air-Garten bei Schierenbeck kamen etwa 40 Fans. Auch dort wurde mitgefiebert, ohne, dass die Stimmung überkochte.

Prominente Gäste bei Menkens in Hoykenkamp

Unter den 150 Gästen, die sich das Spiel in der Gastronomie Menkens ansahen, war das Oldenburger Schlagerduo Judith und Mel. Ganz bestimmt nicht nur deshalb war Inhaber Gerhard Menkens mit der Resonanz zufrieden. „140 Personen hatten sich angemeldet, alle sind gekommen“, erzählte er. Darüber freue er sich. In seinem Garten hatten sich die Besucher so verteilt, dass sie weitere Regengüsse trocken überstanden hätten. Deshalb, aber auch dank der Disziplin der Gäste, wurden Abstandsregeln nicht zu einem Problem.

Sehen Sie hier die Fotos von der Delmenhorster Sommerwiese, aus dem Open-Air-Garten bei Schierenbeck und aus der Gastronomie Menkens in Hoykenkamp.

Rolf Tobis

Rolf Tobis

Rolf Tobis

Rolf Tobis

Rolf Tobis

Rolf Tobis

Rolf Tobis

Rolf Tobis

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze

Manuel Titze