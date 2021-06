Delmenhorst. Der Testspielauftakt des SV Atlas Delmenhorst verschiebt sich um einige Tage. Der Fußball-Regionalligist findet keinen Ersatzgegner für den JFV Nordwest.

Der SV Atlas Delmenhorst muss zwei Tage länger auf sein erstes Testspiel warten als ursprünglich geplant: Der für Donnerstagabend auf der Anlage des Delmenhorster TB geplante Auftakt des Fußball-Regionalligisten fällt aus. Die U19 des JFV Nordwest hat als Gegner abgesagt. Alle Versuche, einen Ersatz zu finden, sind gescheitert.

Die Fans können die Mannschaft dennoch sehen: Für diesen Abend ist nun kurzfristig ein öffentliches Training im Stadion an der Düsternortstraße angesetzt. "Kiebitze sind auch hier gern gesehen", teile der Verein mit. Am vergangenen Sonntag hatten dort 120 Zuschauer den Start in die Vorbereitung verfolgt.

Am kommenden Samstag tritt Atlas ab 15 Uhr beim Blitzturnier des TuS Heidkrug an. Auch der Brinkumer SV wird sich dort präsentieren, womöglich als DFB-Pokal-Teilnehmer. Der Bremen-Ligist spielt am Mittwoch ab 19.30 Uhr in Bremen-Oberneuland um den erstmaligen Gewinn des Landespokals.