Delmenhorst/Landkreis. Der Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst hat während einer virtuellen Arbeitstagung die Rahmenbedingungen für die Saison 2021/22 vorgestellt. Die Spielzeit 2020/21 wird an diesem Mittwoch beim TuS Hasbergen beendet.

Das letzte Pflichtspiel der Fußball-Saison 2020/21 im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst wird an diesem Mittwoch ausgetragen. Im Finale des Pokalwettbewerbs stehen sich die Kreisligisten VfR Wardenburg und Ahlhorer SV gegenüber. Die Partie wird um 19.30 Uhr mit Zuschauern (Einlass ab 18.45 Uhr) auf dem Platz des TuS Hasbergen an der Stedinger Straße in Delmenhorst angepfiffen. Dann zahlen sich Geduld und Flexibilität des Verbands und der Mannschaften aus, in der Corona-Pandemie auf sinkende Inzidenzzahlen zu warten und, als dies eintrat, schnell zu reagieren. Genau vor einer Woche wurde das Viertelfinale gespielt, am zurückliegenden Sonntag die Runde der letzten Vier.

Für den Kreis-Vorsitzenden Erich Meenken ist diese Begegnung ein Signal. „Die Punktspielserie ist sinnvollerweise abgebrochen worden“, sagte er während einer Arbeitstagung mit Vertretern der Vereine: „Doch der Blick geht jetzt einzig und alleine nach vorne.“ Der Pokal zeige, dass die Mannschaften gewillt seien, wieder in Wettbewerben anzutreten. „Das Finale am Mittwoch macht hoffentlich Appetit auf mehr“, sagte Meenken mit Blick auf die kommende Spielzeit 2021/22, deren Rahmenbedingungen für die Männer-Mannschaften während der Videokonferenz vorgestellt wurden.

So läuft das Pokalfinale Einlass ab 18.45 Uhr An diesem Mittwoch ist der TuS Hasbergen auf seiner Anlage an der Stedinger Straße der Ausrichter des Finals im Pokalwettbewerb des Fußball-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst. Ab 19.30 Uhr treffen dort der VfR Wardenburg und der Ahlhorner SV aufeinander. Bis zu 500 Zuschauer können die Partie vor Ort verfolgen, teilte der TuS mit. Einlass ist ab 18.45 Uhr. Vor Betreten der Anlage müssen sich die Zuschauer mit ihrem Smartphone über einen sogenannten QR-Code registrieren, um die Kontaktdatennachverfolgung sicherzustellen. Für Besucher, die diese Möglichkeit nicht nutzen möchten oder können, werden Listen ausgelegt. Auf der Anlage herrscht Maskenpflicht, am Spielfeldrand können sie abgenommen werden, berichtete der TuS. Der Verein wird Bratwürste und Getränke anbieten.

Der erste Tag, an dem im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst Punktspiele ausgetragen werden sollen, ist der 8. August, berichtete der Spielausschussvorsitzende Thomas Luthardt. Zuvor, ab dem 1. August, werden Partien im Kreispokal 2021/22 angesetzt. Der Vorstand habe in den vergangenen Tagen bei den Vereinen nachgefragt, welchen Modus sie bevorzugen würden, berichte Luthardt. Es seien 30 Antworten eingegangen, von denen 19 für eine Spielzeit mit Hin- und Rückspielen plädierten. Diesem Votum ist der Spielausschuss gefolgt.

Kreisklasse für Ü50-Mannschaften gebildet

Im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst sind 94 Mannschaften für den Punktspielbetrieb 2021/22 gemeldet. Das sind genauso viele wie für die abgebrochene Vorsaison, erklärte Luthardt. Sie treten in zwei Kreisligen und in sieben Kreisklassen an. Erfreulich sei, dass es „endlich einmal“ geklappt habe, eine Kreisklasse der Altersklasse Ü50 zu bilden, sagte der Spielausschussvorsitzende. Dort werden sich diese Teams messen: Borussia Delmenhorst, FC Hude, TSV Ganderkesee, TSV Großenkneten, TuS Heidkrug (2), TV Falkenburg und VfL Stenum. In der Altersklasse Ü40 spielen 20 Mannschaften, die in eine Kreisliga und eine 1. Kreisklasse eingeteilt wurden.

Acht Männer-Teams des Kreises sind in Ligen auf Bezirksebene und höher aktiv. Höchstspielende Mannschaft ist der Regionalligist SV Atlas Delmenhorst. In der Landesliga wird der VfL Wildeshausen um Punkte kämpfen, in der Bezirksliga der SV Tur Abdin Delmenhorst, der SV Baris Delmenhorst, der TuS Heidkrug, der SV Atlas II, der VfL Stenum und der FC Hude. In diese Klasse wird der Meister der Kreisliga aufsteigen.

Nur ein Absteiger aus der Kreisliga

In der höchsten Klasse des Kreises werden 15 Mannschaften antreten. Für sie gilt, wie für die Teams in der 1. Kreisklasse, dass sie künftig fünf- statt viermal pro Partie auswechseln dürfen. Vor einem Jahr waren übrigens noch 17 Kreisligisten angetreten. Der TuS Hasbergen hat sich in die 1. Kreisklasse zurückgezogen. RW Hürriyet Delmenhorst hat seine erste Mannschaft abgemeldet, wird also nur noch in der 4. Kreisklasse vertreten sein, erklärte Luthardt. Daher wird es nach dieser Saison nur einen Absteiger in die 1. Kreisklasse geben, da die zurückliegende Saison mit Überhang gestartet worden war. Mit den beiden Aufsteigern aus der unteren Staffel wird so zur Spielzeit 2022/23 die Soll-Stärke von 16 Mannschaften wieder erreicht. Die fünf Kreisklassen bestehen aus 13 bis 15 Teams. Aus jeder werden je zwei in die nächsthöhere aufrücken. In der ersten bis vierten Kreisklasse sind je zwei Absteiger vorgesehen. Von der 2. Kreisklasse an beträgt das Auswechselkontingent sechs Spieler – einer mehr als zuvor. Diese können beliebig oft ein- und ausgewechselt werden.

Fußball-Kreis plant mögliche Veränderungen bereits ein

„Sollte aus dem Bezirk niemand in unsere Kreisliga herunterkommen, können aus der 1. Kreisklasse sogar drei Mannschaften aufsteigen“, erklärte Luthardt. Es sei, ergänzte er, bereits geplant, dass der Modus möglicherweise verändert werden muss: „Wenn auf weite Sicht zu erkennen ist, dass die Rückrunde nicht zu Ende gespielt werden kann, wird nur die Hinrunde ausgetragen. Wenn es die Situation zulässt, könnte es aber eine Auf- und Abstiegsrunde geben." Der Kreisvorsitzende zeigte sich derweil optimistisch, dass wieder Kontinuität in den Fußball komme. „Wir müssen aber trotzdem auf der Hut sein“, sagte Meenken. Das Coronavirus sei noch nicht besiegt. „Die Hygienekonzepte müssten bestehen bleiben und funktionieren“, fügte er hinzu, damit die Sicherheit der Spielerinnen und Spieler, der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter und aller anderen Beteiligten gewährleistet sei.