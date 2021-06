Kehrt auf den Platz zurück: der Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst um Philipp Eggersglüß (vorn). An diesem Sonntag beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2021/22 – vor Zuschauern.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Fußball-Regionalligist Atlas Delmenhorst legt am Sonntag mit der Saisonvorbereitung los. Dem Trainingsauftakt dürfen auch Zuschauer beiwohnen. Unterdessen sucht Atlas für Donnerstag einen neuen Testspiel-Gegner.

Es ist etwas, was schon seit Monaten nicht mehr möglich war, und darum ist die Vorfreude umso größer: An diesem Sonntag, 27. Juni, ab 11 Uhr startet der Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst in die Vorbereitung auf die Saison 2021/22.