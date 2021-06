Schwacher Auftritt der Nationalmannschaft bremst EM-Optimismus

Steht mit der Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale: Bundestrainer Joachim Löw. Er hat im und vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ungarn (2:2) trotzdem Fehler gemacht, findet Ex-Werder-Profi Hans-Jürgen Gundelach, Kolumnist dieser Zeitung.

dpa/Federico Gambarini

Hude. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Europameisterschaft. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,nach dem Schlusspfiff des letzten EM-Gruppenspiels der DFB-Auswahl gegen Ungarn war ich eine Zeit lang sprachlos. Ich konnte nicht glauben, dass sie vier Tage nach dem tollen Spiel gegen Portugal so eine schwache Leistung gebote