Was den Ganderkeseer Fluggerätmechaniker Stefan Mäde am Triathlon fasziniert

Von der Vielfalt seines Berufs und seines Sports begeistert: Stefan Mäde. Er arbeitet als Fluggerätemachaniker in Ganderkesee und ist als Triathlet erfolgreich.

Lars Pingel

Ganderkesee/Delmenhorst. Stefan Mäde, der in Ganderkesee arbeitet und in Delmenhorst lebt, ist vom Triathlon fasziniert. Sechsmal hat er am weltweit schwersten Wettkampf teilgenommen, einmal schaffte er es unter die besten 100.

Stefan Mäde lacht. „Von Ganderkesee hatte ich bis dahin noch nie gehört“, sagt er und blickt durch einen Hangar auf dem Flugplatz an der Otto-Lilienthal-Straße, der ihm die Gemeinde und ihren Hauptort erst bekannt und dann zur Heimat g