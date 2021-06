DFB-Elf steht wieder auf der Liste der Favoriten auf den EM-Titel

Kai Havertz (links) wird mit der DFB-Elf gegen Ungarn gewinnen – davon ist der Ex-Werder-Profi Hans-Jürgen Gundelach, Kolumnist dieser Zeitung, überzeugt.

imago images/Laci Perenyi

Hude. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Europameisterschaft. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,derzeit bestimmt die Fußball-Europameisterschaft schon recht eindeutig meine Freizeit. Ich versuche, so viele Spiele wie möglich zu schauen. Mein Eindruck, und sicher nicht nur meiner, ist, dass der eine oder andere Favorit noch