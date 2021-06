Ganderkeseerin Sandra Auffarth probiert die Olympia-Kleidung an

Hat beim Olympia-Stützpunkt in Hamburg die Kleidung des "Teams Deutschland Tokio" kennengelernt: Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth (RV Ganderkesee). Wenn sie für die Olympischen Spiele nominiert wird, erhält sie die Ausrüstung.

Lars Pingel

Hamburg. Die Ganderkeseer Vielseitigkeitsreiterin hat in Hamburg die Kleidung für das "Team Deutschland Tokio" anprobiert. So sind ihre Daten bekannt, damit sie die Ausrüstung erhalten kann, wenn sie für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert wird.

Der erste Eindruck war positiv. „Super“, antwortete Sandra Auffarth, Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee, am Freitag auf die Frage, wie ihr die Kleidung gefällt, die das deutsche Olympia-Team während der Spiele in Tokio (23. Jul