Belegen nach der Dressur der internationalen Vielseitigkeit in Luhmühlen den sechsten Platz: Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) und Viamant du Matz.

Lars Pingel

Luhmühlen/Ganderkesee. Sandra Auffarth, die für den RV Ganderkesee startet, belegt nach der Dressur der internationalen Vielseitigkeit 2021 in Luhmühlen die Plätze zwei, sechs und 18. Sie tritt dort mit Let's Dance, Viamant du Matz und The Phantom of the Opera an.

Die Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth, die für den RV Ganderkesee antritt, hat nach der ersten Teildisziplin der Vier-Sterne-Prüfung im internationalen Vielseitigkeitsturnier 2021 in Luhmühlen ein positives Fazit gezogen. „Ich bi