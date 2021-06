Große Freude über eine starke Dressur: Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) liegt nach dem ersten Tag der Vier-Sterne-Prüfung in Luhmühlen mit Let's Dance in Führung.

imago images/Stefan Lafrentz

Luhmühlen/Ganderkesee. Sandra Auffarth, Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee, liegt nach dem ersten Tag der Vier-Sterne-Prüfung in Luhmühlen mit Let's Dance in Führung. Die erste Teildisziplin, die Dressur, wird am Freitag beendet.

Sandra Auffarth hat einen glänzenden Start in die Deutsche Meisterschaft 2021 in der Vielseitigkeit erwischt. Die 34-Jährige, die für den RV Ganderkesee antritt, überzeugte am Donnerstag in Luhmühlen zweimal im Dressurviereck. Mit