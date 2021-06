Joachim Löw muss der deutschen Mannschaft mehr zutrauen

Bundestrainer Joachim Löw (rechts) und Leroy Sané stehen mit der deutschen Mannschaft gegen Portugal unter Druck.

dpa/Christian Charisius

Hude. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Europameisterschaft. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser, der Auftakt in die Fußball-Europameisterschaft für die deutsche Mannschaft ist mit dem 0:1 gegen Frankreich daneben gegangen – man sollte aber zuerst den Franzosen Respekt zollen. Sie haben taktisch nicht gespielt wie ein Weltm