Der SV Tur Abdin Delmenhorst hat große Spiele im Stadion erlebt – wie das Stadtderby 2014 gegen den SV Atlas, bei dem der Zuschauerrekord des Vereins aufgestellt wurde.

Daniel Niebuhr

Delmenhorst. Mit der geplanten Umsiedlung des SV Tur Abdin Delmenhorst endet im Stadion an der Düsternortstraße wohl eine kleine Ära. Der Club sieht die Vorteile – aber auch noch einige ungelöste Probleme.

Von den vielen großen Tagen, die der SV Tur Abdin im Stadion an der Düsternortstraße erlebt hat, war einer wohl besonders verrückt– und der ist noch gar nicht so lange her. Im September 2014 empfing der Delmenhorster Club den Stadtrivalen u