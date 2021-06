SV Atlas Delmenhorst baut letzte Tribünen auf – an ungewohnter Stelle

Die letzten 100 von 600 neuen Sitzplätzen, die seit Juli 2020 im Delmenhorster Stadion aufgebaut wurden.

Lars Pingel

Delmenhorst. Das Stadion an der Düsternortstraße hat nun so viele Sitzplätze wie noch nie. Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst hat die letzten beiden Tribünen aufgebaut – und sorgt für eine kleine Premiere.

Das Stadion an der Düsternortstraße hat in den vergangenen elf Monaten ein neues Gesicht bekommen. Seit dem Aufstieg des SV Atlas Delmenhorst in die Fußball-Regionalliga hat der Verein mit städtischem Geld unter anderem Zäune errichtet und