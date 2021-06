Die Herren des TC Blau-Weiß um Mannschaftsführer und Spitzenspieler Carsten Glander starten am Sonntag beim Emsteker TC in die Sommersaison.

Rolf Tobis

Delmenhorst. 26 Mannschaften aus Delmenhorst, Hude und Bookholzberg bestreiten in der Sommer-Saison 2021 Punktspiele. Ranghöchste Teams sind die Herren 70 des Delmenhorster TC und Herren 75 des Huder TV, die in Oberligen antreten.

An diesem Wochenende geht es los: Die Tennis-Sommersaison 2021 der Erwachsenen wird offiziell eröffnet. Damit sind die 26 Mannschaften aus Delmenhorst, Hude und Bookholzberg, die dafür gemeldet haben, an der ersten Spielzeit in einem Teamsp