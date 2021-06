Kann die Entscheidung des Verbandes nachvollziehen, findet sie aber sportlich unglücklich: Nikolai Klein, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Hude.

Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis. Der TuS Heidkrug, der FC Hude und VfL Wildeshausen könnten per Losentscheid in den Fußball-Niedersachsenpokal einziehen. Glücklich ist damit allerdings keiner.

Statt auf den Platz oder zumindest an den Elfmeterpunkt geht es wohl in den Topf: Der Sieger des Fußball-Bezirkspokals Weser-Ems 2020/21 wird aller Voraussicht nach per Losentscheid gekürt. Das teilte Stefan Brinker mit, Pokalspielleiter un