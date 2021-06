Die Damen 60 des Huder TV um Edeltraud Horstmann beteiligen sich nicht an den Punktspielen der Sommersaison 2021.

Rolf Tobis

Hude. Die Damen 60 des Huder TV treten in der Tennis-Sommersaison 2021 nicht zu Punktspielen an. Das Team bleibt aber in der Nordliga.

Wenn am Wochenende 12./13. Juni die Punktspiele der Tennis-Sommersaison 2021 offiziell beginnen, fehlt ein Aushängeschild aus dem Landkreis Oldenburg: Die Damen 60 des Huder TV, die ursprünglich am Sonntag, 27. Juni, in der Nordli