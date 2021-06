Delmenhorster Boxer Canel Günal löst EM-Ticket in der letzten Runde

Erfolgreiches Duo: EM-Fahrer Canel Günal (links) und Trainer Leonid Jankilewitsch vom JC Bushido Delmenhorst.

Richard Schmid

Bochum/Delmenhorst. Der 15-jährige Boxer Canel Günal vom JC Bushido Delmenhorst qualifiziert sich bei den "Ruhr Games" für die EM der Junioren im georgischen Tiflis.

Für Faustkämpfer Canel Günal vom JC Bushido Delmenhorst geht ein Traum in Erfüllung. Der 15-Jährige ist in seiner Gewichtsklasse, dem Weltergewicht bis 63 Kilogramm, so gut wie sicher für die vom 1. bis 12. Juli im georgischen Tiflis stattf