Die Fußballer des SV Baris (rote Trikots) und SV Atlas Delmenhorst II gehören auch in der Saison 2021/22 der Gruppe B der Fußball-Bezirksliga an.

Rolf Tobis

Delmenhorst. In den Fußball-Landes- und Bezirksligen ändern sich die Staffeleinteilungen in der Saison 2021/22 gegenüber der vergangenen Spielzeit nicht. Auf diese Gegner treffen die Teams aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg.

In der Fußball-Landesliga, in der der VfL Wildeshausen antritt, und in der Bezirksliga 2, der sechs Vertreter des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst angehören, treten die Mannschaften auch in der Saison 2021/22 in zwei Staffeln ge