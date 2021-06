Neue Sporthalle in Hoykenkamp steht wohl schon früher als geplant

Baubegehung am Standort der neuen Hoykenkamper Sporthalle: Der TSH-Vorsitzende Burkhard Garmhausen (rechts) bringt den Ganderkeseer Bürgermeisterkandidaten Ralf Wessel (CDU, links) auf den neuesten Stand.

Jan von Holt

Hoykenkamp. Bauleiter Hans-Georg Ahrens hatte gute Nachrichten im Gepäck. Bürgermeisterkandidat Ralf Wessel (CDU) war froh über das, was er sah und hörte sich die Sporthallen-Nutzungspläne der Hoykenkamper an.

Bisher stehen zwar noch Baugerüste und -fahrzeuge am Sportplatz in Hoykenkamp, aber in ein paar Monaten soll hier Handball gespielt werden. Natürlich nicht nur, aber auch. Die TS Hoykenkamp hat bereits konkrete und umfassende Nutzungspläne&