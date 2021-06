Hat Spaß an der Arbeit als Trainer: der ehemalige Weltklasse-Voltigierer Torben Jacobs. Der Ganderkeseer hat ein Medizinstudium abgeschlossen und arbeitet als Assistenzarzt.

Lars Pingel

Ganderkesee/Warendorf. Der Weltklasse-Voltigierer Torben Jacobs hat seine aktive Laufbahn beendet und arbeitet als Assistenzarzt. Der gebürtige Ganderkeseer engagiert sich als Trainer und Funktionär stark für "seinen" Sport.

Die Voltigier-Bundestrainerin denkt gerne an die Tage zurück, an denen sie den Ganderkeseer Torben Jacobs besser kennenlernte. „Ich weiß noch genau, wie er hier mit einem normalen, sehr netten Pferd in die Halle gekommen ist“, erzählt