Delmenhorster Ulf Opitz startet beim Deutschland-Cup in Berlin

Der Delmenhorster Bogenschütze Olf Opitz (Sagitto) tritt beim Deutschland-Cup an (Symbolbild).

imago images/Shotshop

Delmenhorst. Ulf Opitz, Bogenschütze von Sagitto Delmenhorst, tritt beim Deutschland-Cup in Berlin an. Er will seine Leistung im Vergleich zur Bezirksmeisterschaft steigern.

Ulf Opitz, Bogenschütze von Sagitto Delmenhorst, tritt an diesem Wochenende beim Deutschland-Cup an, der zum Programm der „Berlin Finals" gehört. Delmenhorster hofft auf steigende Formkurve