Delmenhorster Christian Knospe will Niedersachsens Bowling-Chef bleiben

Christian Knospe hofft als Vorsitzender des ABC Delmenhorst und als Chef des Bowlingverbandes Niedersachsen auf eine baldige Öffnung der Bowlingcenter.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Christian Knospe ist nicht nur Vorsitzender des Atlas-Bowling-Clubs Delmenhorst, sondern auch Landeschef. Er will es weitere drei Jahre bleiben – auch wegen der unsicheren Situation seiner Sportart, in der man einen erneuten Saisonausfall unbedingt verhindern will.

Eigentlich sollten in diesen Tagen in Ludwigshafen die Deutsche Bowling-Meisterschaften stattfinden. Sie wurden abgesagt. Auf den Titelwettkämpfen der Jugend A, terminiert vom 9. bis 13. Juni in Berlin, klebt das Etikett „verschoben“. Wie f