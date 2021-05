Spring-, Dressur- und Vielseitigkeitsreiter aus Vereinen des Kreisverbands Delmenhhorst haben in Turnieren in Nethen und Ihlow Platzierungen erreicht (Symbolbild).

Nethen. Pony-Reiterinnen des RV Ganderkesee haben in einem Spring- und Dressurturnier in Nethen sowie in einem Vielseitigkeitswettbewerb in Ihlow Siege gefeiert. Auch Aktive anderer Clubs des Kreisverbands Delmenhorst platzierten sich.

Vor allem junge Reiterinnen und Reiter aus Vereinen des Kreisverbands Delmenhorst haben während des zweiten Teils des Turniers „Beach & Ride“ überzeugt, das auf der Anlage des Beachclubs Nethen im Landkreis Ammerland ausgetrag